Команда собирается раскрыть огромный потенциал процессорной архитектуры RISC-V

Легендарный разработчик, создатель архитектур AMD K8 и Zen, а также со-автор набора инструкций x86-64 Джим Келлер вошел в совет директоров стартапа AheadComputing, целью которого является создание процессора на базе открытой архитектуры RISC-V.

Келлер признался, что он очень рад присоединиться к команде гениальных выходцев из Intel и в сотрудничестве с ними изменять экосистему RISC-V, делая её более богатой, обширной и основательной.

Стартап планирует заниматься разработкой процессоров и ПО, задействуя при этом наработки в сфере искусственного интеллекта, а также применять меры по защите интеллектуальной собственности. "Open RISC-V — это платформа, где вы можете внедрять инновации. Без ограничений.", — заявил Джим Келлер.

Кроме прочего AheadComputing будет сфокусирована на разработке процессорных ядер, которые по производительности превзойдут решения конкурентов, включая Intel, AMD, Apple и Qualcomm.

AheadComputing была сформирована бывшими инженерами Intel, работавшими в элитной группе Advanced Architecture Development Group. Генеральный директор Дебби Марр внесла огромный вклад в индустрию, в свое время приложив руку к созданию графического ускорителя Super VGA от Intel и процессора Intel 386SL для ноутбуков. Также она была архитектором Pentium Pro, Pentium 4, Nehalem, Haswell и Icelake. Кроме того Марр разработала технологию Hyper-Threading.