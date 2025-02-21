Они также отличаются производительностью в играх

Портал Wccftech сообщает, что графический процессор GeForce RTX 5090 имеет две версии, отличающиеся характеристиками. В частности, урезанный GPU имеет 168 ROP, против 176 ROP у полноценного GB202. Таким образом, покупая новый флагман NVIDIA можно получить не топовую производительность.

Techpowerup провели исследование и при помощи утилиты GPU-Z обнаружили несоответствие между GPU в ZOTAC GeForce RTX 5090 SOLID и эталонным ГП, присутствующем, в том числе, в Founders Edition. Пользователи с форума также подтвердили данный факт.

Блоки растеризации используются на завершающих стадиях графического конвейера, после того, как завершили свою работу пиксельные шейдеры.

ROP отвечают за запись итогового цвета пикселя в кадровый буфер, Z-буферизацию, блендинг, сглаживание и сжатие данных для оптимизации пропускной способности VRAM.

Их количество напрямую влияет на скорость построения готового изображения и вывода его на экран, то, фактически, на FPS в играх. Techpowerup протестировали оба варианта GeForce RTX 5090 в Elden Ring в 4K и обнаружили разницу в 5,9% между ними. Выполненный следом ретест подтвердил первоначальный результат.

По итогу, геймеры при покупке GeForce RTX 5090 от Zotac могут нарваться на менее производительную версию. Пока это касается только данного вендора, но если описанный инцидент возник не из-за программной или аппаратной ошибки, а новая разновидность GPU GB202 действительно существует, то можно ожидать появления последнего в видеокартах прочих брендов.