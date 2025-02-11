Средняя частота кадров в них находилась выше комфортной отметки в 60 FPS

GeForce GTX 1650 стала поистине легендарной за счет сочетания низкой цены и превосходных характеристик. Видеокарта имеет 4 ГБ VRAM, достаточных для абсолютного большинства игр, а также низкий TDP в 75 Вт, который позволяет ей быть установленной в ПК с маломощными БП, не имеющими разъема доп. питания.

Кроме того, GeForce GTX 1650 ценят за принадлежность к "зеленому" лагерю с соответствующими преференциями в видео идеально отточенных драйверов. 1650-ая по производительности в играх примерно соответствует уровню Radeon RX 470 и Intel Arc A380. Но, в отличие от первой, она более холодная и энергоэффективная. А превосходство над Intel заключается в стабильном FPS, практически не зависящем от оптимизаций ПО.

Хотя с момента появления GeForce GTX 1650 прошло уже 6 лет, она почти не утратила своей актуальности. Доказательством этому являются тесты видеокарты в последних проектах класса "ААА", вышедших в 2025 году.

Так в хайповой Kingdom Come: Deliverance II GeForce GTX 1650 без проблем выдала в среднем 65 FPS в разрешении 1080p на низких настройках с FSR в режиме качество. Проверка в Marvel's Spider-Man 2 также выявила отличную производительность "народного" GPU. Частота кадров на низком пресете с генератором кадров FSR 3.1 достигла внушительные 90+ FPS.

В прочих современных играх последних лет, таких, как S.T.A.L.K.E.R. 2, Silent Hill 2 Remake, Star Wars Outlaws, EA Sports FC 25, Alan Wake 2 и многих других GeForce GTX 1650 аналогично показала более, чем играбельный FPS, правда и в них приходилось снижать настройки до минимума и активировать апскейлер.





Таким образом, было подтверждено, что GeForce GTX 1650 до сих пор вполне актуальна для запуска 99% игр. Хотя, вероятно, апгрейд на GeForce RTX все же не помешает, так многие новые проекты начали требовать GPU с трассировкой лучей.