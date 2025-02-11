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Razg0n
Упаковка от Zotac подтверждает наличие 16 ГБ VRAM в GeForce RTX 5060
На коробке от видеокарты прямым текстом указано данное количество видеопамяти

GeForce RTX 5060 ожидают многие геймеры, и непроста, ведь новая народная видеокарта будет кардинально отличаться от GeForce RTX 4060 в плане наличия у нее потенциала на годы вперед.

Если предшественница сдулась менее, чем за 1,5 года в связи с выходом "Indiana Jones and the Great Circle", то превращение новинки в "тыкву" будет еще не скоро, по крайней мере в разрешении 1080p. Залогом высокого потенциала GeForce RTX 5060 является, очевидно, наличие у нее внушительных 16 ГБ памяти стандарта GDDR7.

Изображение коробки Zotac GeForce RTX 5060 Trinity говорит о том, что в 5060-я будет иметь столько же VRAM, сколько и GeForce RT 5080. Это не должно вызывать удивления, поскольку ранее GeForce RTX 3060 12 GB по количеству видеопамяти равнялась GeForce RTX 3080 12 GB и GeForce RTX 3080 Ti, и даже опережала GeForce RTX 3080 10 GB.

Таким образом, GeForce RTX 5060 останется актуальной как минимум в течение 5 лет после своего выхода, намеченного на март 2025 года. Стоимость видеокарты пока не обозначена и варьируется от $300 до $400 с возможным повышением до $450 для премиальных версий.

#nvidia #geforce #видеокарта #rtx #zotac #5060
Источник: guru3d.com
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Упаковка от Zotac подтверждает наличие 16 ГБ VRAM в GeForce RTX 5060
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