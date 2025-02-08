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Razg0n
Puget Systems опубликовала список самых надежных моделей комплектующих для ПК
Они практически не попадают в сервисные центры

Puget Systems опубликовала список наиболее надежных моделей компьютерных комплектующих 2024 года в той или иной категории, которые продемонстрировали исключительные результаты надежности. И согласно ему самыми беспроблемными процессорами стали Ryzen Threadripper Pro 7000WX.

Их процент брака установился на уровне 2%. И пусть это выше, чем у других компонентов ПК, данная цифра более, чем вдвое ниже, чем у прочих CPU с их типичной 5%-ной вероятностью отказа вследствие сложности конструкции современных чипов.

Что касается видеокарт, то они стали одними из самых надежных компонентов с возможностью выхода из строя в 0,68% случаев. Наиболее неломающимися признаны GeForce RTX 4000, и, в частности, серия ASUS TUF, которая ни разу не попала в сервис.

А вот материнские платы довольно часто отправляются в ремонт, о чем говорит 4,9% брака. Это не удивительно, так как они состоят из множества сложных в изготовлении деталей. Лидером среди надежных моделей здесь стала Asus TUF B760M-Plus Wi-Fi II.

Оперативная память Kingston DDR5-5600 32 ГБ (KVR56U46BD8-32) возглавила топ среди RAM, показав более, чем в 3 раза меньший процент отказов, в сравнении со средним по рынку. SSD Kingston KC3000 также впечатлили с их 0,08%, что в 20 раз ниже, чем у остальных.

В заключение Puget Systems отметили 1000 и 1300-ваттные ATX 3 блоки питания Super Flower Leadex VII Gold, а также 1600-ваттный ATX 3 Super Flower Leadex Titanium, которые ожидаемо обошли всех по надежности за счет применения качественных деталей.

#статистика #блок питания #super flower
Источник: tomshardware.com
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