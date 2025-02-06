Многим, видимо, все же придется обновиться

Ранее в СМИ упоминалось, что для всех GeForce RTX 5000-й серии будут нужны новый блоки питания с 16-контактным коннектором. Однако, NVIDIA решила отложить его использование в бюджетных графических ускорителях.

Как сообщается, массовая GeForce RTX 5060 и чуть менее "народная" GeForce RTX 5060 Ti получат не 12V-2x6, а привычный и гораздо более распространенный разъем 8-pin. Таким образом, многим, но не всем, не придется покупать дорогие БП, соответствующие стандарту ATX 3.X.

Не всем, потому что "зеленые" середнячки станут гораздо прожорливее свои предшественников. GeForce RTX 5060 станет потреблять 150 Вт, то есть на 30% больше, чем 115-ваттная GeForce RTX 4060. В то же время GeForce RTX 5060 Ti раскочегарят до 200 Вт, на 25% превысив лимит GeForce RTX 4060 Ti с её 160 Вт, и сравнявшись в этом отношении с GeForce RTX 4070.

Повышение продиктовано необходимостью гарантировать высокую производительность видеокарт в интенсивных графических вычислениях. Рекомендованная мощность блока питания теперь составляет 650 Вт. То есть, пусть геймерам и не нужно покупать БП с новым стандартом, тем, кто не вписывается в указанный минимум, все же придется раскошелиться на более мощную модель.

В общем, переход на новую линейку видеокарт от NVIDIA сопровождается ростом затрат пользователей во всех сегментах рынка ПК-комплектующих, как топовом, так и бюджетном. И хотя это негативно отражается на банковском счете, данное обстоятельства также подстегивает компьютерных энтузиастов кратно увеличивать свои доходы.