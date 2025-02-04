Множество качественных БП не оснащено 12VHPWR / 2V-2x6, но это не означает, что они не способны справиться с новым флагманом NVIDIA

Характеристики новых поколений видеокарт растут, включая требования к системе питания. И если несколько лет назад 450 Вт для GeForce RTX 4090 казались запредельными, то 600-ваттная GeForce RTX 5090 впечатлила еще больше.

Впрочем, согласно последним исследованиям, мчаться в магазин за новейшим 1000+ ваттным ATX 3.1 Super Flower или, накрайняк, Seasonic нет особого смысла, если у вас в наличии имеется не очень мощный и малость подустаревший БП, который может по качественным характеристикам способен уделать 95% современных моделей на рынке.

Оказывается, даже конфигурации 3x8-pin вполне достаточно для GeForce RTX 5090. В таком случае мощность видеокарты ограничивается 450-ваттами, но игровая производительность при этом падает всего лишь на 5%, в сравнении с работой при 575-ваттном потреблении.

Даже небольшое дальнейшее снижение мощности нежелательно, так как приводит к значительному падению FPS. А вот 5%-ная разница в скорости вполне разумна, учитывая рухнувшее на 22% энергопотребление.

К сожалению, нет возможности использовать GeForce RTX 5090 со всего двумя 8-pin разъемами и жором видеокарты, равным 300 Вт, так как видеокарта технически не может быть ограничена данным значением.