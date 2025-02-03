Видеокарта перестает распознаваться системой

По информации с авторитетного технического ресурса Wccftech, свежеиспеченные обладатели новейшей GeForce RTX 5090 сталкиваются с повальной проблемой неработоспособности купленных недавно видеокарт.

Конкретно проблема заключается в невозможности корректной работы GeForce RTX 5090 и 5090D после установки драйверов. Популярные китайские форумы Chiphell, Baidu и социальная сеть Bilibili завалены сообщениями о том, что видеокарта превращается в "кирпич".

В частности, упоминаются широко известные бренды первого эшелона в лице Colorful и Manli, а также GeForce RTX 5090D от Gigabyte. По словам одного из пользователей, после инсталляции последней версии драйвера экран ПК становится черным, а карта более не распознается в ПК.

Другой пользователь с форума Baidu приобрел GeForce RTX 5090D Gallardo, но после установки ПО NVIDIA графический процессор перестал распознаваться системой. Продавец магазина Goofish подтвердил, что GeForce RTX 5090 и 5090D подвержены сбоям после установки драйверов. Кроме того, он указал на вероятность появления механических поломок и выявление нескольких случаев сгорания микросхем.

Похоже, что дефект возникает не только у GeForce RTX 5090D, но и у обычной GeForce RTX 5090, поскольку пользователь GeForce RTX 5090 с сабреддита "r/ASUS" опубликовал пост о невозможности обнаружить видеокарту ни в Windows, ни в BIOS, даже после очистки CMOS.

В дополнение говорится о тестировании разъема питания GeForce RTX 5090 и 5090D, проведенном PCMarket. Оно показало, что использование кабелей с устаревшим коннектором 12VHPWR может привести к его расплавлению. В то же время с 12V-2x6 подобной картины не наблюдается.