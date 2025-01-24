GPU оказался мощным, но не по производительности, а по "жору"

Долгожданная GeForce RTX 5090 оказалась не такой быстрой, как хотели геймеры, но кое в чем она все же обошла всех. Речь идет о довольно высоком энергопотреблении, которое в играх равно ~500 Вт, что на треть выше, чем у GeForce RTX 4090. При этом соответствующего прироста FPS не наблюдается.

Теперь же выяснилось, что новый игровой "флагман" NVIDIA может привести к нестабильной работе некоторых систем, оснащенных древними блоками питания. Подробный анализ подсистемы питания GeForce RTX 5090 изданием Igor's Lab показал, что видеокарта способна на короткое время превышать официальный уровень TDP.

Так, на промежутке от 10 до 20 мс жор GPU может достигать 627,5 Вт, в течение 5-10 мс — 738,2 Вт, 1-5 мс — 823,6 Вт, и на 1 мс потребление чипа может улетать до 901 Вт, в 1,5 раза превышая уровень, заложенный в спецификациях карты.

Впрочем, это не должно волновать геймеров, предусмотрительно затарившихся БП стандарта ATX 3.1. Последний предусматривает двукратное превышение мощности в течение 1 мс. Так что даже модели на менее, чем 1200 Вт, в теории, должны корректно работать.

А вот относительно свежие блоки питания, выполненные по стандарту ATX 2.51, при использовании с ними GeForce RTX 5090 могут уйти в защиту, вследствие перегрузки по току (OCP).