Новая видеокарта от AMD блистает в игровых бенчмарках, уверенно соревнуясь с конкурентами

Поклонники AMD ждут не дождутся выхода Radeon RX 9000-й серии, но компания пока не желает раскрывать ни спецификации новинок, ни их производительность. Однако, журналисты все же смогли нарыть кое-какую информацию касательно скоростных характеристик будущего "красного" предтопа среднего уровня в лице Radeon RX 9070.

На CES 2025 была замечена работающая система с указанным видеоадаптером с исполнении, отличном от референсного. Команда ресурса IGN не преминула воспользоваться ситуацией и проверила Radeon RX 9070 в Call of Duty: Black Ops 6.

В результате видеокарта смогла набрать приличные 99 FPS в разрешении 4K в чистом в нативном рендеринге, с выключенными апскейлерами и генераторами кадров.

Продемонстрированная цифра была получена при использовании ранней альфа версии драйвера, что делает еще более впечатляющим достижение Radeon RX 9070.

Согласно отчету IGN, 99 кадров в секунду в Call of Duty: Black Ops 6 соответствуют показателям GeForce RTX 4080 Super. В указанной игре последняя набирает 130 FPS с включенным DLSS.

А как известно, он дает 30%-ную прибавку производительности. Соответственно, в "нативе" GeForce RTX 4080 Super выдаст около той же сотни FPS, что и Radeon RX 9070.

Таким образом, новый предтоповый середняк от AMD делает ненужными практически все видеокарты GeForce RTX 4000, так как он будет стоить дешевле, иметь столько же или больше VRAM и показывать картинку не хуже за счет FSR 4 на базе ИИ.