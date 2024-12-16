Готовящаяся к выходу массовая видеокарта 2025 года будет иметь в 1,5 раза меньше памяти, чем у GeForce RTX 3060 из 2021 года

Анонс линейки GeForce RTX 5000 мчится к нам на всех парах, но многие геймеры ждут совсем не топовые модели, а "народную" GeForce RTX 5060. В свете выхода новинки текущее поколение в лице GeForce RTX 4060 выглядит не слишком привлекательным, ведь совсем скоро её заменит более быстрая версия.

И согласно последним данным, NVIDIA готовит настоящий сюрприз своим фанатам, который кроется в технических характеристиках GeForce RTX 5060. Последняя, как и предшественница, будет оснащена всего 8 ГБ VRAM, подключенных к GPU посредством 128-битной шины.

Правда вследствие применения GDDR7 пропускная способность памяти взлетит на 65%. Впрочем, вряд ли это поможет GeForce RTX 5060 тянуть свежие игровые новинки на приемлемых настройках графики. Уже сейчас некоторые проекты, такие как Indiana Jones and the Great Circle, упираются в 8 ГБ видеопамяти и не дают повысить настройки выше средних.

Со временем количество требовательных игр будет только расти, так что не будет удивительным, если уже на старте продаж видеокарта окажется "тыквой", не способной справиться с каждым вторым графонистым ААА-хитом.

Остается надеяться, что NVIDIA одумается и прикрутит GeForce RTX 5060 хотя бы 12 ГБ VRAM, пусть и ограничив ширину шины 96 битами. В таком случае карта сможет претендовать на звание хотя бы условной игровой, а не просто затычки для слота.