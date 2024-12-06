Классическая серия GeForce с приставкой GTX окончательно устарела в связи с отсутствием поддержки функций DirectX12 Ultimate, в частности, трассировки лучей

Многие помнят, как в начале 00-х новейшее топовое компьютерное железо превращалось в абсолютный хлам буквально за пару лет. К счастью, с выходом графических архитектур Pascal и GCN 4.0 необходимость в ежегодной пересборке системы отпала.

Бюджетные Radeon RX 470/480/570/580 и GeForce GTX 1060 в течение 6-7 лет тянули все игры, пока на сцену не ворвался великий и ужасный DirectX 12 Ultimate. Проекты на его основе, например Alan Wake 2 с меш-шейдерами, ознаменовали закат эпохи "полярисов" и "паскалей".

Текущий 2024-й год выдался довольно плодородным в плане выхода новых высокобюджетных ААА-хитов, которые продолжили повышать планку системных требований. Последним из них стала Indiana Jones and the Great Circle, набравшая 86 баллов из 100 на Metacritic.

Официальный опубликованный слайд гласит, что для запуска игры в обязательном порядке необходима видеокарта с аппаратной поддержкой трассировки лучей, и, по всей видимости, с хотя бы 8 ГБ VRAM. Следовательно, минимальная планка производительности графической подсистемы автоматически повышается до GeForce RTX 2060 Super, Radeon RX 6600 или Intel Arc A750.

В описании указано, что данные видеоадаптеры смогут обеспечить геймплей в 1080p с 60FPS. И, несмотря на то, что GeForce GTX 1080 Ti мощнее их всех, отсутствие поддержки DX12 Ultimate делает её бесполезной в современных тайтлах, так как последние просто не запустятся.

Таким образом, все видеокарты старше GeForce RTX 2000 и Radeon RX 6000, включая GeForce GTX 1660 Super и Radeon RX 5700 XT, отправляются на свалку истории. И раз балласт сброшен, то разработчики более не скованы необходимостью поддерживать устаревшие API, а значит, в будущем нас ждет поистине прорывной "графоний".