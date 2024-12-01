Intel готовит новый хит в средне-бюджетном сегменте

Анонс новейшей линейки видеокарт Intel Arc Battlemage состоится послезавтра, 3-го декабря, а их выход запланирован на 12-е число. И хотя о топовых версиях пока ничего не известно, мы уже знаем точные спецификации средне-бюджетных моделей.

За это можно поблагодарить компанию ASRock, которая не стесняется утечек информации относительно своих вариаций Intel Arc 2-го поколения. Согласно официальным брошюрам, "синий" лагерь решил нанести сокрушительный удар по позициям конкурентов, путем выпуска действительно привлекательных продуктов с точки зрения цены и предлагаемых характеристик.

Так, в продажу должна поступить Intel Arc B570, стоящая еще дешевле, чем Arc B580 за $250. Указанная модель, вероятно, у нас может быть оценена примерно в 25 000-30 000 рублей, что на 20% меньше цены на GeForce RTX 4060.

За эти деньги Arc B570 предлагает приемлемые 10 ГБ VRAM стандарта GDDR6, подключенные к GPU посредством 160-битной шины. Путем нехитрых вычислений получаем итоговую пропускную способность видеопамяти, равную 380 ГБ/с, что на 35% ниже, чем у стоящей выше в иерархии Arc A580 из предыдущей серии, и примерно на уровне Radeon RX 6700 XT.

В сравнении с Arc A580, у новинки на 33% меньше Xe-ядер, но на 30% выше тактовая частота GPU в турбо режиме. Кроме того, Arc B570, по всей видимости, менее требовательна к мощности блока питания, так как располагает единственным 8-пиновым разъемом питания.

В своих слайдах Intel говорит о 50%-ном преимуществе ядер Xe2 перед Xe. Однако, компаниям зачастую свойственно приукрашивать подобные заявления, поэтому можно смело делить данную цифру пополам. Это согласуется с тем, что мобильный 8-ядерный Arc 140V на базе Xe2 на дефолтной частоте в 2 ГГц на 12% обходит Arc 8-Core на базе Xe, работающий на стоковых 2,3 ГГц. Уравняв частоты мы получим 20-25%-ное превосходство ядер Xe2 над Xe исключительно за счет архитектурных улучшений.

Таким образом, снизившееся количество ядер в Arc B570 и отставание по пропускной способности шины компенсируется большей вычислительной мощностью GPU и его повышенной частотой. В итоге игровая производительность видеокарты может достигнуть уровня Arc A750 или GeForce RTX 3060 12 GB.

Получается, что выходящая 12 декабря Intel Arc B570 фактически претендует на звание народной, так как предлагает геймерам идеальный баланс цены и характеристик. Её соперники по цене в виде GeForce RTX 3050 8 GB и Radeon RX 6600 заведомо слабее, GeForce RTX 3060 12 GB дороже и постепенно исчезает из магазинов, GeForce RTX 4060 и Radeon RX 7600 также дороже и имеют меньше VRAM, а будущие GeForce RTX 5060 и Radeon RX 8600 вообще из другой лиги, как по стоимости, так и по производительности.

Возможно, противником Arc B570 станет GeForce RTX 5050, но появится она явно позднее, если вообще выйдет. А в это время выбравшие Intel экономные игроки будут уже во всю проходить новейшие ААА-хиты с высоким FPS.