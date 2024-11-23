В связи со снятием данной линейки видеокарт с производства и приближением сезона новогодних распродаж

Закулисье бизнеса не особо привлекает внимание типичного обывателя, так как в разборе кучи финансовых отчетов нет ничего интересного. Однако, скучные строчки порой предвещают в будущем поистине грандиозные события.

Так, согласно последнему отчету о доходах NVIDIA в 4-м квартале этого года ожидается ощутимый дефицит видеокарт GeForce RTX 4000-й серии, о чем предупредил финансовый директор компании Колетт Кресс.

В качестве причины было названо ожидаемое значительное снижение поставок GPU Ada Lovelace, несмотря на высокие показатели игрового подразделения NVIDIA. Последнее сумело заработать рекордные 3,2 млрд долларов, что на 15% больше прошлогоднего значения.

Кресс указала на вероятный спад доходов с игрового сектора в 4-м квартале из-за ограничений поставок, но ситуация должна стабилизироваться в 1-м квартале 2025 года. Компания сокращает производство GeForce RTX 4000, концентрируя усилия на запуске GeForce RTX 5000 на базе GPU Blackwell. Дебют топовых моделей новой линейки состоится на выставке CES 2025 в первой половине января.

Снижение предложения GeForce RTX 4000 приводит к ограниченной доступности видеокарт и их более высокой стоимости, особенно в сезоны праздничных распродаж. И, учитывая факт того, что декабрь 2024 года разместился аккурат между концом производства текущей серии GeForce и выходом новой, а также повышенный спрос на графические ускорители под Новый год и рост курса доллара, в обозначенном месяце можно ожидать высокие цены на GeForce RTX 4000 и их ограниченный ассортимент в отечественных магазинах.

Ждать появления GeForce RTX 5000 особого смысла нет, с точки зрения финансовой целесообразности, поскольку, согласно оценкам экспертов, прайс на новинки из-за перекупов может взлететь выше MSRP в несколько раз. Поэтому, вероятно, стоит приобрести максимально производительное решение, исходя из своего бюджета, уже сейчас, чтобы потом не пришлось искать на вторичке GeForce RTX 4060, хотя бы за 50 000 р.