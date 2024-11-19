Создатели выбрали наиболее передовое железо на сегодняшний день

Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса, расположенная к Калифорнии, сообщила о том, чтоих новейший суперкомпьютер El Capitan занял первое место в списке TOP500. Суммарная производительность достигла отметки 1,742 экзафлопс, что на 28,75% быстрее предыдущего чемпиона Frontier от Ок-Риджской национальной лаборатории.

El Capitan состоит из 11 136 вычислительных модулей, составленных из 44 544 ускорителей вычислений AMD Radeon Insinct MI300A, 5,4 петабайт памяти и высокоскоростной системы хранения данных. Всего в нем 11 039 616 CPU и GPU ядер, комбинированных в APU на одной физической упаковке.

Каждый MI300A состоит из 13 чиплетов, многие из которых объединены в 3D-стек с 24-ядерным CPU на базе Zen 4, графическим движком CDNA 3 и восемью стеками HBM памяти, общим объемом в 128 ГБ. Использование кэш-когерентной памяти значительно повышает эффективность передачи данных между CPU и GPU, и зачастую требует больше энергии, чем сами вычисления.

Пиковая производительность суперкомпьютера при условии идеально распараллеленой нагрузки составляет 2,746 экзафлопс. В таком режиме энергопотребление вырастает до 35 МВт, а энергоэффективность равна 58,89 Гфлопс/ватт, что ставит El Capitan на 18-е место в списке Green500.

Железо от AMD обеспечивает работу пяти из десяти самых быстрых суперкомпьютеров на планете, а от Intel — всего три. Занимающий 3-е место Aurora на базе Intel Xeon Max 9470 со встроенными ускорителями вычислений уступает El Capitan на 72%.