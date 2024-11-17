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Razg0n
Zotac, Inno3D и Manli переезжают в Сингапур из-за запрета на экспорт топовых GPU в Китай
GeForce RTX 5090 от указанных компаний будут представлены на рынке

Компания PC Partner, владеющая брендами Zotac, Inno3D и Manli, внесла коррективы в физическое расположение своей штаб-квартиры, таким образом стараясь обойти экспортно-импортные ограничения, наложенные со стороны США на Китай.

Перенос затронул главный офис PC Partner, который отныне располагается в Сингапуре. Также компании пришлось зарегистрироваться на сингапурской бирже. В то же время производственные линии группы сосредоточились в Индонезии, и сейчас проходит их подготовка к запуску GeForce RTX 5000.

Основной причиной переезда стал запрет на экспорт высокопроизводительных графических процессоров в Китай и Гонконг, включая текущий топ в лице AD102, и GB202 и GB203, используемые в GeForce RTX 5090 и 5080. А второстепенной — повышение пошлин, в том числе и на компоненты ПК.

Впрочем, смена местоположения не произошла одномоментно, а осуществлялась в течение последних месяцев. Просто сейчас PC Partner указывает на завершение данного процесса.

В настоящее время NVIDIA занимается оценкой того, можно ли считать регистрацию PC Partner в качестве сингапурской компании корректной для соответствия ограничениям Министерства торговли США. И, по всей видимости, она готова одобрить произошедшие изменения, поскольку на открытии торгов акциями PC Partner Group Ltd на бирже SGX присутствовали сотрудники компании Дженсена Хуанга.

#nvidia #санкции #geforce #gpu #видеокарта #zotac #inno3d #rtx 5090 #manli
Источник: videocardz.com
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