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Razg0n
Киа представила самозаряжающийся электрофургон с турбинными генераторами в колесах
Подобная конструкция позволяет устраивать дальние туристические поездки

Компания KIA на выставке Specialty Equipment Market Association Show 2024 в Лас-Вегасе анонсировала концепт электрофургона PV5, отображающего видение автопроизводителя на будущее рынка транспортных средств.

Пожалуй, наиболее интересной функциональностью новинки стало наличие системы генерации электрической энергии, размещенной во внутренней части колес. Фактически, она представляет собой небольшую турбину, которая отделена от диска с шиной.

Благодаря наличию ребер, выполняющих роль лопастей турбины, колесные генераторы KIA PV5 способны превращать воздушные потоки и движение воды в электроэнергию и подзаряжать ей аккумулятор. Например, это можно делать во время стоянки в кемпинге.

Также фургон оснащен выдвигаемой солнечной панелью, которая может устанавливаться под более выгодным к солнцу углом. Таким образом, достигается лучшая производительность конвертации солнечной энергии в электрическую.

Разумеется, в KIA PV5 присутствуют все необходимые инструменты, являющиеся непременными атрибутами активного отдыха, например, лебедка, вседорожные шины, набортный компрессор и прочее, превращающее фургон в дом на колесах. Производство новинки стартует в Южной Корее в следующего году, а 2026-м возможен запуск также и в США.

#kia #электрокар #электроавтомобиль #концепт-кар
Источник: techspot.com
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