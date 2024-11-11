Агрессивный маркетинг со стороны Intel

Похоже, что Intel больше нечем противостоять AMD, кроме как введением пользователей в заблуждение касательно реального положения дел на процессорном рынке. Примером чему является размещение на главной странице подконтрольного компании ресурса UserBenchmark информации о том, что Core i5-13600K якобы лучше подходит для игр, чем Ryzen 7 9800X3D.

Согласно тексту, среднебюджетных Core i5-13600K и Core i5-14600K более чем хватает для игровой нагрузки, и тратить больше денег на CPU не имеет смысла, поскольку FPS все равно будет ограничен видеокартой.

Разумеется, эти данные не соответствуют действительности, поскольку недавние тесты показали полный разгром абсолютно всех процессоров Core, включая последние Core Ultra, в противостоянии с Ryzen 7 9800X3D. Что уж говорить про какие-то жалкие обрубки от "синих" флагманов в лице Core i5-13600K или Core i5-14600K.





Userbenchmark не в первый раз попадается на уловках. Ранее сайт был подвергнут критике за то, что поставил Core i3-8100 выше Core i9-i9-9980XE, основывая лишь на тактовой частоте. Сейчас же, согласно рейтингу Ryzen 7 9800X3D располагается лишь на 12-м месте.

Заметка на главной говорит, что процессор от AMD теряет 6% от частот из-за добавления 3D-кеша, но при этом не указано преимущество от наличия последнего. Между тем, Ryzen 7 9800X3D хорош не только в играх, но и способен в рабочих задачах тягаться с обычными моделями без дополнительного кеша.

В общем, попытка в очередной раз применить маркетинг против голых фактов говорит лишь о неспособности Intel что-либо противопоставить AMD. Уже третий год подряд "красный" лагерь безраздельно царствует в сегменте топовых игровых CPU, предоставляя геймерам максимально возможный FPS с GeForce RTX 4090, и в будущем с GeForce RTX 5090.