По совокупности характеристик им нет равных в своей ценовой категории

Как известно, от процессора напрямую зависит FPS в играх, а если его будет не хватать, то видеокарта не сможет раскрыть свой потенциал, по крайней мере в низких разрешениях. Поэтому, для облегчения выбора нужной модели, был составлен список лучших CPU на конец 2024 года.

И самой недорогой моделью стал 6-ядерный 12-поточный Ryzen 5 5500 под сокет AM4. Данный камень обеспечивает минимально адекватную производительность для современных игр и не испытывает проблем с 0,1 и 1% FPS, как тот же Core i3-12100F.

Последнего уже не хватает, так как малое количество ядер приводит к фризам. Что касается видеокарт, то Ryzen 5 5500 способен потянуть максимум GeForce RTX 3060 12 GB.

Следующим на очереди идет Ryzen 5 5600, который дешевле, чем Core i5-12400. Он имеет преимущество, т.к. может быть поменян на Ryzen 7 5700X3D через несколько лет, когда значительно подешевеет.

Тем самым, можно будет добиться огромной прибавки в производительности без значительных вложений. Ryzen 5 5600 без труда обеспечит все потребности GeForce RTX 4060 Ti в 1080p, GeForce RTX 4070 Super в 2K и GeForce RTX 4080 Super в 4K.

Далее по списку идет Ryzen 5 7500F, стоящий немного дороже Ryzen 5 8400F с урезанным L3-кешем. Последний брать не рекомендуется, по причине низкого FPS в киберспортивных играх. Например, в Counter-Strike 2 в разрешении 1080p отставание Ryzen 5 8400F от Ryzen 5 7500F составляет 24%.

Модель от "синей" стороны в лице Core i5-13400 абсолютно бесполезна, так как всего на 7% быстрее, чем конкурент Ryzen 5 5600 в лице Core i5-12400F, но дороже его на 40%. А Core i5-14600KF дороже на 10 000 рублей и лучше Ryzen 5 7500F всего на 13%, и то в 1080p. Раскрыть Ryzen 5 7500F может GeForce RTX 4070 Super в 1080p, GeForce RTX 4080 Super в 2K и GeForce RTX 4090 в 4K.

В топовом же сегменте сейчас царствует Ryzen 7 7800X3D, который скоро будет заменен на Ryzen 7 9800X3D. Они не сильно отличаются по FPS в играх и оба заметно выигрывают у Intel Core за счет меньшей стоимости платформы.

Для Ryzen 7 7800X3D достаточно той же материнской платы, что для Ryzen 7 7500F из-за скромного TDP, а в качестве оперативной памяти вполне сгодится недорогая DDR5-6000 CL30. Выбор Core Ultra 9 285K не рационален ввиду сырости новой линейки и отсутствия исправленных BIOS'ов. Также цена сборки ПК с ним будет выше, чем с Ryzen 7 7800X3D.

По итогу, во всех ценовых нишах лидируют процессоры от AMD, как наиболее оптимальные по соотношению цены и производительности. А для получения максимального FPS с флагманскими видеокартами они, по сути, и вовсе являются единственным выбором.