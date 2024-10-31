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Razg0n
AMD заметно превосходит NVIDIA в Call of Duty: Black Ops 6
Поклонникам игры имеет смысл присмотреться к продукции "красного" лагеря

Графические ускорители Radeon прошли проверку временем, сделавшись серьезным соперником GeForce в десктопном сегменте. И, хотя они уступают "зеленым" по производительности в отрисовке картинки, выполненной с применением DirectX raytracing, в привычной растеризации Radeon все еще предлагают больше за свою стоимость. Данный факт легко подтверждается путем сравнения обоих лагерей в вышедшей на днях Call of Duty: Black Ops 6.

Согласно замерам, Radeon'ы без труда справляются со своими оппонентами в той или иной ценовой категории. Например, Radeon RX 7800 XT обходит GeForce RTX 4070 Super, которая дороже на 20%. А в случае с Radeon RX 7900 GRE, стоя́щей в диаграмме выше GeForce RTX 4070 Ti Super, и наступающей на пятки GeForce RTX 4080, экономия может достигать 40%.

Интересно, что более доступная Radeon RX 7700 XT оказывается на уровне флагманов 3000-й линейки GeForce, и она быстрее, чем GeForce RTX 4070 без приставки Super. А не отображенная на приведенном графике Radeon RX 7600 на 19,5% превосходит народную GeForce RTX 4060.

Также невооруженным глазом можно увидеть довольно малую разницу между Radeon RX 7900 XTX и "зеленым" флагманом. Учитывая вдвое более низкую цену "красного" топа становится очевидным его превосходство над GeForce RTX 4090 с экономической точки зрения.

В общем и целом, получается что, для Call of Duty: Black Ops 6, которая не поддерживает трассировку лучей, не имеет смысла приобретать видеокарты от NVIDIA, так как аналоги от AMD дешевле и показывают более высокий FPS.

#amd #nvidia #geforce #radeon #видеокарта #fps #cod #black ops 6
Источник: techpowerup.com
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