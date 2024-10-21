Наконец обладатели консолей смогут узреть "графоний"

Уже через несколько недель долгожданная PlayStation 5 Pro окажется на полках магазинов, а в этом время разработчики подтягивают свои проекты до уровня возможностей новой консоли. Не остались в стороне и Remedy, которые решили перенести красоты Alan Wake 2 с ПК на PS5 Pro.

Пока "пекари" проходили данную игру на GeForce RTX 4090, включая все настройки на максимум, консольщики могли довольствоваться лишь частью графических наворотов. Однако, теперь им стало доступно большее.

Задействуя все преимущества апскейлера PlayStation Spectral Super Resolution, Alan Wake 2 теперь будет воспроизводиться на PlayStation 5 Pro в разрешении 4K. При этом масштабирование выполняется от разрешения 2176 x 1224.

Также в игре станут доступны трассировка лучей, в том числе для прозрачных и непрозрачных отражений. В таком режиме частота кадров составит 30 FPS. Но, кроме режима "качество" Alan Wake 2 для PS5 Pro также поддерживает так называемый производительный режим.

Здесь уже доступны 60 FPS, а также активируются туман, объемное освещение и улучшаются тени. Разрешение также равно 4K, но масштабирование происходит уже с разрешения 1536 x 864.