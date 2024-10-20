Вендором выступила компания Zotac

За несколько месяцев до выхода GeForce RTX 5090, наконец, произошла долгожданная утечка. В сеть попали кадры испытаний новейшей модели NVIDIA на недавно построенном заводе в Индонезии. Это позволяет импортировать карты в Китай, минуя экспортные ограничения США.

На видео можно заметить, как одна из первых видеокарт крепится к системе, с которой она будет тестироваться. Здесь производится проверка GPU на температуру и артефакты. Видно, как рабочие радуются тому, что первая GeForce RTX 5090 прекрасно работает.

При более внимательном рассмотрении изображений можно заметить единственный 16-контактный коннектор питания. Это должно положить конец слухам касательно наличия у новинки двух разъемов.

Описание видео подтверждает то, что перед нами GeForce RTX 5090. В нем говорится следующее: "Вследствие санкций США экспорт видеокарт с производительностью GeForce RTX 4090 или выше на материковый Китай запрещен.

Вследствие этого были срочно созданы производственные мощности на заводе в Батаме, Индонезия. На видео показаны кадры производственной отладки линий завода, где видно, как готовящаяся к выходу GeForce RTX 5090 включает монитор."

Также в утечке можно разглядеть знакомый логотип, принадлежащий компании Zotac. Таким образом, перед нами Zotac GeForce RTX 5090. Примечательно, что два года назад одними из первых утекли данные о Zotac GeForce RTX 4090.



GeForce RTX 5090 имеет толщину в три слота и оснащена 3-х вентиляторной системой охлаждения. По последней информации, видеокарта выйдет в январе, после анонса NVIDIA на выставке CES 2025. Таким образом, её производство стартовало за два месяца до презентации.