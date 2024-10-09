Миф о более высокой производительности Radeon'ов в чистой растеризации развеялся, как дым.

Хотя с момента появления API DirectX 12_2, задающего стандарт для реализации трассировки лучей в играх, прошло более четырех лет, компания AMD так и не удосужилась в полной мере оптимизировать свои графические процессоры под данную технологию.

Впрочем, в среде геймеров и компьютерных энтузиастов ходит легенда о том, что видеокарты Radeon обладают более высокой скоростью отрисовки картинки в сравнении с ценовыми аналогами от NVIDIA, если игра не поддерживает трассировку лучей или последняя деактивирована в настройках.

Однако, согласно последним тестам в новейшем survival-хорроре Silent Hill 2 Remake, вышеописанная байка не находит своего подтверждения. Так, в популярнейшем разрешении 1080p, на эпическом пресете и с выключенным RT, графические ускорители AMD Radeon 6000 и 7000 серии продемонстрировали даже не аналогичный, а значительно меньший фреймрейт, чем у сопоставимых видеокарт NVIDIA GeForce.

К примеру, топовая Radeon RX 7900 XTX уступила гораздо более дешевой GeForce RTX 4070 Super. А хваленая Radeon RX 7900 GRE не дотянула даже до простой GeForce RTX 4070. Radeon RX 7800 XT также полностью провалилась, сравнявшись с GeForce RTX 4060 Ti.

Рекомендуемая многими AMD-водами Radeon RX 7700 XT выдала всего на 12% больше FPS, чем на 30% более доступная GeForce RTX 4060. В свою очередь, Radeon RX 7600 свалилась на уровень Intel, показав результат хуже, чем у устаревшей GeForce RTX 3060. А Radeon RX 6600 и вовсе отправилась покорять дно производительности.

В итоге, AMD с треском проиграла NVIDIA во всех сегментах на своем же поле — в режиме голой растеризации. Что еще раз ставит вопрос о целесообразности приобретения продукции "красного" лагеря, особенно на фоне не совсем стабильных драйверов, повышенного жора у большинства моделей и невостребованности на вторичном рынке.

В общем, для геймеров NVIDIA все также остается лучшим выбором. Особенно, когда стоит цель получить максимальный FPS, ибо здесь конкурентов у неё просто нет.