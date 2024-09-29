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Razg0n
Radeon RX 7600 XT с 16 GB VRAM всего на 6,8% быстрее Radeon RX 7600 с 8 GB VRAM
Вдвое больший объем видеопамяти не обеспечивает заметного преимущества по FPS

Стоимость графических ускорителей начально-среднего уровня давно перевалила за уровень в $200, а в отечественной валюте она сумела взлететь в несколько раз. В настоящий момент из современных моделей геймерам доступны GeForce RTX 4060 от NVIDIA и Radeon RX 7600 от AMD.

Что касается видеокарты от "красного лагеря", то она, как известно, существует в двух вариантах. Первый — это обычная версия, а вторым является Radeon RX 7600 XT с внушительным для своего сегмента объемом VRAM, равным 16 ГБ.

Кроме различия в конфигурации памяти обе карты, фактически, одинаковы, так как построены на одном и том же GPU Navi 33. Navi 33 XL и Navi 33 XT абсолютно равны по количеству вычислительный блоков, TMU и ROP. Единственное, что их действительно отличает, так это разница по частотам графического процессора и TDP.

И согласно последним тестам, призванным выявить дельту производительности между обеими видеокартами в играх, Radeon RX 7600 и Radeon RX 7600 XT, в целом, практически не отличаются друг от друга в целевом разрешении 1080p. По крайней мере, на глаз выявить то, на какой именно карте идет игра смогут далеко не все.

Замеры в 19 современных проектах показали, что Radeon RX 7600 выдает в них в среднем 60,4 кадра в секунду, а Radeon RX 7600 XT — 64,5. Таким образом, перевес по FPS в сторону версии с приставкой "XT" составил всего 6,8%. Конечно, в 4K разница выше, но и фреймрейт там не всегда играбельный.

По итогу, 16 ГБ VRAM не обеспечивают сколь-либо существенного буста по скорости отрисовки картинки, и лишь увеличивают стоимость видеоускорителя. Данный объем памяти скорее уместен для более мощных GPU, а в данном случае раскрытие потенциала Radeon RX 7600 XT ограничено не слишком быстрым Navi 33 XT. 

Если смотреть в сторону NVIDIA, то GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ находит применение в тех же нейросетях. К сожалению, у AMD с этим есть определенные сложности.

#amd #radeon #rx 7600 #видеопамять #vram
Источник: tomshardware.com
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