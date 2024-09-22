Требования шедевров современного игропрома растут не по дням, а по часам

До недавнего момента считалось, что средне-бюджетных видеокарт, например, GeForce RTX 3060 и 4060, достаточно для запуска абсолютно всех современных игр на высоких и ультра настройках в разрешении 1080p. К сожалению, требования последних ААА-проектов непомерно растут, поэтому данных видеокарт начинает не хватать.

Так, новейший хит: Final Fantasy XVI, вышедший на ПК, демонстрирует полную беспомощность массовых моделей GeForce RTX и AMD Radeon. В 1080p на среднем пресете графики народная GeForce RTX 4060 может выдать лишь 42,2 FPS.

Начальный уровень, представленный GeForce RTX 3050, и вовсе не способен предоставить даже минимально играбельную частоту кадров. Только начиная с Radeon RX 6600 геймеры могут надеяться не на слайд-шоу.

Заветные 60 FPS становятся доступны начиная с заметно более дорогой, но и гораздо более производительной GeForce RTX 4070. В то же время, раскрыть 144 Гц мониторы не может ни одна существующая на данный момент видеокарта, включая GeForce RTX 4090.

Таким образом, получается, что текущее поколение графических ускорителей от обоих лагерей устарело и требует замены. Впрочем, под новый год выходит GeForce RTX 5090, и ей будет где раскрыть свой потенциал.