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Razg0n
Ноутбуки на базе Lunar Lake в автономном режиме работают на 26% дольше, чем Macbook на Apple M3
Новейшие мобильные процессоры Intel демонстрируют выдающиеся показатели энергоэффективности

В среде компьютерных энтузиастов всего считалось, что для получения максимальной автономности работы ноутбука необходимо выбирать Apple Macbook. Однако, Intel решила разрушить миф о малой энергоэффективности привычных лэптопов на базе "Wintel", выпустив линейку процессоров Core Ultra 200V, построенную на базе архитектуры Lunar Lake.

А компания Lenovo, анонсировав выходящую скоро тонкую и легкую модель Yoga Slim 7i Aura Edition, решила сравнить её с последними Macbook, оборудованными чипами Apple M2 и M3. В результате, Yoga Slim в режиме воспроизведения видео смогла продержаться почти 24 часа, превзойдя Macbook M2 на 5 часов и 35 минут, а Macbook M3 — на 5 часов и 22 минуты.

То есть превосходство последнего поколения мобильных x86 CPU над реализацией ARM от Apple достигло внушительных 26%. В качестве тестового образца видео использовался файл в формате H.264, воспроизводящийся в разрешении 1080p при 24 кадрах в секунду.

Что касается аппаратной начинки участников, то Yoga Slim 7i Aura Edition стоимостью $1279,99 был оборудован процессором Core Ultra 7 258V и 32 ГБ LPDDR5X-8533, а в качестве операционной системы выступила Windows 11 24H2. Macbook на базе Apple M2 имел 8 ГБ ОЗУ, а на M3 — 24 ГБ, при этом оба "яблочных" ноутбука были запущены на MacOS Sonoma.

Конечно, Lenovo не единственная компания, готовящая новинки на чипах Lunar Lake. В ближайшее время на рынке должны появиться решения от Acer и ASUS, способные превзойти автономность Apple Macbook более, чем на 50%.

#intel #apple #процессор #ноутбук #macbook #lunar lake #apple m3
Источник: tomshardware.com
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