Устаревающий флагманский CPU от "синего" лагеря обошел свежую новинку от AMD

Процессоры AMD Ryzen 9000-й серии начали свое уверенное шествие по магазинам планеты, и уже совсем скоро они массово дойдут и до нас. Это безусловно радостная новость для владельцев платформы AM5, поскольку они заполучили возможность сменить свои медленные Ryzen 7000 на новую линейку.

А вот для пользователей процессоров Intel от выхода Ryzen 9000 ни холодно, ни жарко. Дело в том, что даже самый топовый Ryzen 9 9950X не может тягаться с Core i9-14900K, вышедшим почти год назад.

У адептов "красного" лагеря была надежда на обновление Windows 11 24H2, дающее немалый прирост производительности новым Ryzen'ам. Однако даже данного патча оказалось слишком мало, чтобы нивелировать отставание от Intel. О чем прямо говорит тестирование Ryzen 9 9950X и Core i9-14900K в современных играх.

Да, в некоторых проектах топ от AMD сумел оторваться на несколько кадров, однако по сумме результатов победителем из битвы вышел все же Core i9-14900K. Настолько большим оказалось технологическое преимущество Raptor Lake над Zen 5.

Среднеарифметический перевес над оппонентом достиг 0,97%, что может показаться не слишком значительным. Однако нужно учесть тот факт, что Ryzen 9 9950X вышел гораздо позже, и у AMD был вагон времени на проработку аспекта производительности. Но даже это не вывело "красный" лагерь в лидеры.

Таким образом, звание самого быстрого процессора для игр остается за Core i9-14900K. А уже в следующем месяце корона первенства должна перейти к Core Ultra 9 285K.