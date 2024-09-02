Возможно, это связано с существенным моральным устареванием Alder Lake'ов и скорым выходом Arrow-Lake'ов

Несмотря на стремительное развитие вычислительной техники её стоимость не только не падает, но и продолжает неуклонно расти. Особенно это касается высокопроизводительных процессоров, которые в течение десятков лет стабильно остаются доступными лишь наиболее обеспеченным слоям населения.

Тем не менее, если пользоваться всевозможными акциями, то можно неплохо сэкономить. В чем убедились счастливчики, которым удалось урвать желанный для многих Core i7-12700K практически за сущие копейки.

Затеять распродажу решилась американская розничная сеть Walmart, о чем сообщил в Reddit пользователь под ником "dekugon22". Он обнаружил в местном магазине все еще более-менее актуальный процессор от "синего" лагеря, продающийся всего за $75. Ценник с внушительной скидкой в 81% от MSRP был выложен в соцсети.

Помимо Core i7-12700K пользователь также разглядел необозначенную модель Core i9, продающуюся за $175. По всей видимости, магазин решил поскорее очистить полки магазинов от устаревших Core 12-го поколения, чтобы наполнить ими выходящие через полтора месяца Core Ultra 200.

Так или иначе, стоимость в $75 делает даже древний по современным меркам Core i7-12700K довольно заманчивым предложением. Особенно в свете того, что он избавлен от проблем, присущих процессорам семейства Raptor-Lake.