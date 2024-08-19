Топовый CPU от "красного лагеря" на передовой архитектуре Zen 5 не смог даже догнать устаревающий Raptor Lake-S

Геймеры всего мира с нетерпением ожидали выхода новейшей линейки процессоров Ryzen 9000, чтобы вкусить всю мощь AMD и массово мигрировать на её высокопроизводительные CPU. Однако реальная картина мира оказалась не в пользу фанатов "красного лагеря".

И, если от Ryzen 5 9600X и Ryzen 5 9700X никто особо не ждал достижения каких-то невероятных высот, то флагманский Ryzen 9 9950X должен был показать Intel'у кто в доме хозяин. На самом деле, Core i9-14900K засиделся на рынке, ведь скоро исполнится год, как он появился, а это, между прочим, огромный срок для компьютерных комплектующих.

Поэтому Zen 5, как гораздо более новая и совершенная архитектура, в своем самом лучшем исполнении в лице Ryzen 9 9950X, должна была буквально стереть в порошок печку "штеуда". К сожалению, последние тесты в играх показывают, что AMD в очередной раз выпустила недоработанный продукт, не способный соперничать с "синими".

Так, в Cyberpunk 2077 новинка продемонстрировала на 9% меньший FPS, чем смог выдать Core i9-14900K, 124 против 136 FPS. При этом уровень загрузки, температура и TDP обоих CPU были примерно одинаковыми.

В Counter Strike 2, где позиции AMD традиционно сильны, у Ryzen 9 9950X также не получилось обогнать уходящий через пару месяцев в историю Core i9-14900K. Разрыв символичный, менее 2%, но он прямо говорит о превосходстве Raptor Lake над Zen 5.

По итогу, в среднем Ryzen 9 9950X отстал от Core i9-14900K в играх примерно на 4%. Таким образом, "красный лагерь" снова оказался не удел, поскольку его топовый процессор новейшего поколения даже не дотянулся до устаревающего представителя Intel.