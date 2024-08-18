Компании удалось поставить мировой рекорд

Компания Realme установила абсолютный рекорд скорости зарядки аккумуляторов смартфонов. Благодаря фирменной технологии SuperSonic Charge, время полного восстановления заряда батареи с 0 до 100% отныне занимает не более четырех с половиной минут.

Достичь этого удалось за счет уникальной структуры ячеек АКБ. Они имеют складную конструкцию, что способствует большей плотности заряда, по сравнению с традиционными решениями.

Что касается зарядного устройства Pocket Cannon, то оно обладает феноменальной плотностью в 3,3 Вт на см3 и способно выдавать до 320 Вт мощности, что значительно опережает характеристики прошлогоднего ЗУ на 240 Вт. Pocket Cannon поддерживает несколько протоколов, среди которых UFCS, PD и SuperVOOC.

Проведенный в прямом эфире эксперимент с замером времени заряда смартфона показал рекордные 4 минуты и 21 секунду, которые понадобились для достижения на дисплее цифры в 100%. За одну минуту батарея способна восстановиться до 27%, а для достижения 80% требуется 3 минуты и 15 секунд.

В последнее время китайские компании устроили целую гонку за повышение мощности ЗУ. Естественно, ускорение сопряжено с определенными проблемами, например с повышением выработки тепловой энергии, а также уменьшением долговечности аккумулятора.

Впрочем, возникающие трудности так или иначе устраняются. Например, представленный в ролике трансформатор напряжения AirGap обладает внушительным КПД в 93%. Кроме того, он изолирует высоковольтную часть от смартфона за счет электромагнитного преобразования энергии.

В общем, прогресс в области мобильных ЗУ идет семимильными шагами и, вероятно, в будущем нас ждут мощности в 1 кВт и выше, а время заряда сократится до нескольких секунд.