Всего в списке четыре бюджетных модели, одна из среднего сегмента, а также пять флагманов

Counterpoint Research поделилась статистикой продаж наиболее популярных смартфонов во втором квартале текущего года. Согласно представленным данным, глобальный расклад сил не меняется уже который год.

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В лидерах традиционно располагается продукция Apple последнего поколения. Хотя объем реализованных базовых iPhone снизился на 0.1% по сравнению с прошлых периодом, данная модель все еще находится в руках у каждого 25-го жителя планеты. Возможно, занятая ей доля рынка была бы еще ниже, если бы не обновленный дизайн, говорящий о состоятельности владельца.

Что касается бюджетного сегмента, то в нем балом правит Samsung Galaxy A15 5G. Рецепт успеха довольно прост — берем более-менее производительный и недорогой SoC Mediatek Helio G99, приправляем стандартным объемом оперативной памяти в 4 ГБ и добавляем большой, пусть и спорный в некоторых моментах, AMOLED-экран.

Далее оформляем получившееся современным стильным дизайном и устанавливаем демократичный ценник. Хотя китайские аналоги за схожую стоимость и будут лучше по части железа, вылизанная прошивка и шильдик Samsung перевесят указанный недостаток.

Идущий следом iPhone 14, очевидно, выбирают за еще свежие технические характеристики при меньшем прайсе, чем на флагман. Это вариант для тех, кто не привык светить последним iPhone на кассах гипермаркетов, а хочет просто пользоваться хорошим, но не переоцененным девайсом.

Ни один последний топ не обходится без средне-бюджетного Samsung Galaxy A55 — абсолютного любимчика офисных работников, еще не распробовавших смартфоны от купертиновцев. Дикий оверпрайс, быстрое устаревание и посредственная производительность не страшат адептов Samsung. Впрочем, изысканная внешность и неплохие материалы корпуса частично скрашивают скорбь от потери денежных средств.

Желающие еще немного сэкономить выбирают Redmi 13C 4G. Да процессор здесь похуже, как и графическое ядро, а значит и игры идут неважно, но за примерно 10 тысяч рублей пользователь получает относительно вменяемую скорость работы приложений, хороший набор опций и качество Xiaomi.

Galaxy S24 Ultra продается значительно хуже iPhone 15, но он всё равно обгоняет все прочие флагманы на Android, а это о многом говорит. В России элитный кореец актуален как никогда за счет возможности установки приложений подсанкционных банков с одновременным получением топовых характеристик и производительности.

Galaxy A05 закрывает список наиболее популярных смартфонов. Данная модель подходит тем, кто не готов довериться многочисленным вендорам из Поднебесной и желает получить новый актуальный Samsung за минимальные деньги. Параметр "цена / возможности" здесь располагается, фактически, на самом дне, так что имя марки — это все, что получит покупатель.