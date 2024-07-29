Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Razg0n
MAINGEAR представила игровой ноутбук с Core i9-14900HX и GeForce RTX 4090, а также 240 Гц дисплеем
Топовый девайс предназначен для тех, кто не готов жертвовать производительностью ради компактности

Компания MAINGEAR, являющаяся лидером в производстве высокопроизводительных игровых ПК, представила новейший продукт — геймерский ноутбук ML-17, созданный в сотрудничестве с CLEVO. Данный аппарат нацелен на пользователей, которым в портативном устройстве нужны последние технологии и высочайшая скорость работы.

реклама

Характеристики ML-17 действительно впечатляют, поскольку в нем используется мощное железо в виде 24-ядерного 32-поточного Core i9-14900HX и мобильной GeForce RTX 4090, по выдаваемому FPS превосходящая десктопную GeForce RTX 4070 Super. Оперативная память DDR5-4800 может быть расширена до 64 ГБ.

Чтобы игровой процесс был максимально плавным и CPU с GPU могли полностью раскрыться, в ноутбук была интегрирована матрица с разрешением 2560x1440 точек и частотой обновления в 240 Гц. Кроме того, заявлена поддержка технологии NVIDIA G-Sync, устраняющей разрывы изображения.

Гладкий и прочный металлический корпус ML-17 выполнен с использованием премиальных материалов. Клавиатура имеет полноразмерный формат с цифровым блоком. Также присутствует большой тачпад для более удобного управления. По бокам, в свою очередь, располагаются мощные динамики контролируемые с помощью ПО Creative Sound Blaster Studio PRO. По желанию пользователь может заказать размещение на крышке своего рисунка.

За охлаждение отвечают девять тепловых трубок и пара вентиляторов, выдувающих горячий воздух сквозь четыре вентиляционных отверстия. Емкость аккумулятора составляет 99 Вт·ч. ML-17 несет на себе два порта Thunderbolt 5, три разъема M.2 с максимальной емкостью SSD в 4 ТБ, 2 порта USB 3.2 Gen 2, 1 x miniDP, 1 x HDMI, 1 x Ethernet, Wi-Fi 7 / Bluetooth, а также комбинированные разъемы 3,5"-miniJack и S/PDIF. Стоимость ноутбука стартует с отметки в $3899.

#nvidia #geforce #rtx #ноутбук #core #core i9 #4090 #240 гц #maingear #14900hx
Источник: techpowerup.com
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Скрученные углеродные нанотрубки могут отправить литий-ионные батареи в небытие
10
В Кыргызстане построят новую железнодорожную ветку — первую со времен СССР
2
Вслед за другими компаниями Volvo отказывается от полного перехода на электрокары к 2030 году
2
В Москве строят новую дорогу, которая станет дублером Калужского шоссе
1
В Москве завершается строительство первого цифрового небоскреба России
+
Китай начинает строительства первой в мире АЭС на расплавленной соли тория
1
TWZ: Новый модуль Sniper создаст "смертельные сети" с помощью F-35 и истребителей 4-го поколения
+
Эксперты назвали 5 причин отказаться от покупки iPhone 16 и подождать iPhone 17
2
Обновление BIOS не спасет те процессоры Intel Core 13-го и 14-го поколения, что уже деградировали
20
Сразу три разведывательных БПЛА навели ракету Х-38МЛ на базу ВСУ в Херсонской области
+
Массовые модели процессоров Intel также подвержены проблеме необратимой деградации кристалла
31
В Чечне началось возведение Нихалойской ГЭС мощностью 23 МВт
1
Китайские контрактные производители чипов отдают предпочтение заказам соотечественников
+
Даже применение жидкого азота не позволило Ryzen 9 9950X превзойти Core i9-14900KS
48
Премьер Венгрии заявил, что несмотря на старания Запада, мир постепенно встаёт на сторону России
+
Pixel 9 Pro XL появился в19-минутном видео на YouTube
+
Утечка по Samsung Galaxy A06: рендеры и ключевые характеристики
+
Марсоход Perseverance обнаружил останки древней жизни
7
Wizards of the Coast планирует выпускать 1-2 видеоигры в год до 2026 года
+
Honda закроет два своих завода по производству бензиновых автомобилей в Китае
+

Популярные статьи

Почему я принципиально не ставлю в свой компьютер SSD накопитель
279
ПАК ДА - перспективы стратегического ракетоносца 6-го поколения и сравнение с B-21 и H-20
6
Отказываемся от процессоров Intel и собираем мощный игровой ПК на AMD для 2К всего за 110 000 рублей
21
Итоги гоночного уик-энда 27-28 июля
2
Как сломался мой компактный ПК из-за проблемы блока питания Chieftec Proton BDF-1000C
55
Как я скачивал ценные видео с YouTube на свой ПК и почему с этим стоит поторопиться
27
8 причин, по которым я завязал с онлайн-играми на ПК и перешел на прохождение одиночных игр
53
Times: Британия намерена создать ракеты для уничтожения ядерного потенциала России
6
Геймеры из РФ готовы покупать игры даже под санкциями – какой CPU и GPU выбрать для 1080р, 2К и 4К
12
Помпео: США должны ввести "реальные санкции" против РФ, а Киеву выделить $500 млрд и принять в НАТО
10

Сейчас обсуждают

Ахмед Дениев
12:30
Скажи про надежность моему кингстону на 120гб с пробегом 38тб записи, и он ди сох пор трудится в пк под винду
Почему я принципиально не ставлю в свой компьютер SSD накопитель
Иван Бажин
12:29
Я хожу домой на 17й этаж по лестнице потому, что лифт ненадёжен, да и вообще пусть сперва сделают нормальный. Я езжу на работу на лошади потому, что машины ненадёжны, пусть сделают нормальные, не дам ...
Почему я принципиально не ставлю в свой компьютер SSD накопитель
Trydognite
12:29
А как же красивые азиаточки? Тик Ток?)
Как я скачивал ценные видео с YouTube на свой ПК и почему с этим стоит поторопиться
Игорь Щенников
12:29
1 SSD, 8 винтов , 32,5ТБ, и мне хватает
Почему я принципиально не ставлю в свой компьютер SSD накопитель
Trydognite
12:27
Дело не в том, что бы смотреть Ютуб, а в том, что бы заливать на него - думаешь нашим Ютуберам в кайф будет через ВПН заливать видосы на Ютуб где им уже давно отключили монетизацию? А как думаешь они ...
Как я скачивал ценные видео с YouTube на свой ПК и почему с этим стоит поторопиться
Сеня Кофтиш
12:23
Ну и бреда же автор исписал. У меня 3 ссд в системе, все живы здоровы, работают без нареканий. А самый первый SSD Я купил в 2014 году, он до сих пор работает и показывает что осталось ещё 43% жизни.
Почему я принципиально не ставлю в свой компьютер SSD накопитель
Yurchik
12:21
Пусть этот разработчик голову свою в микроволновку засунет там всего лишь ватт 800 будет.
Инженеры из Сингапура разработали устройство, превращающее сигнал Wi-Fi в электричество
Колючка
12:18
"А что вы думаете по поводу данной конфигурации? Что бы вы в ней поменяли" Конфигуратора.
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июль)
Андрей Тарр
12:17
Ошибка выжившего.... Пользуюсь SSD, ещё с тех времён когда их так не называли, были названия CF, DOM и т.п.. Любая карта памяти и USB флешка, кстати тоже является частным случаем SSD. Где-то наверное...
Почему я принципиально не ставлю в свой компьютер SSD накопитель
Zeb_Joker
12:03
Красные, синие, зелёные... все единогласно объединяются только для того, чтобы зачморить хейтеров SSD!
Почему я принципиально не ставлю в свой компьютер SSD накопитель
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем