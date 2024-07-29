Топовый девайс предназначен для тех, кто не готов жертвовать производительностью ради компактности

Компания MAINGEAR, являющаяся лидером в производстве высокопроизводительных игровых ПК, представила новейший продукт — геймерский ноутбук ML-17, созданный в сотрудничестве с CLEVO. Данный аппарат нацелен на пользователей, которым в портативном устройстве нужны последние технологии и высочайшая скорость работы.

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Характеристики ML-17 действительно впечатляют, поскольку в нем используется мощное железо в виде 24-ядерного 32-поточного Core i9-14900HX и мобильной GeForce RTX 4090, по выдаваемому FPS превосходящая десктопную GeForce RTX 4070 Super. Оперативная память DDR5-4800 может быть расширена до 64 ГБ.

Чтобы игровой процесс был максимально плавным и CPU с GPU могли полностью раскрыться, в ноутбук была интегрирована матрица с разрешением 2560x1440 точек и частотой обновления в 240 Гц. Кроме того, заявлена поддержка технологии NVIDIA G-Sync, устраняющей разрывы изображения.

Гладкий и прочный металлический корпус ML-17 выполнен с использованием премиальных материалов. Клавиатура имеет полноразмерный формат с цифровым блоком. Также присутствует большой тачпад для более удобного управления. По бокам, в свою очередь, располагаются мощные динамики контролируемые с помощью ПО Creative Sound Blaster Studio PRO. По желанию пользователь может заказать размещение на крышке своего рисунка.

За охлаждение отвечают девять тепловых трубок и пара вентиляторов, выдувающих горячий воздух сквозь четыре вентиляционных отверстия. Емкость аккумулятора составляет 99 Вт·ч. ML-17 несет на себе два порта Thunderbolt 5, три разъема M.2 с максимальной емкостью SSD в 4 ТБ, 2 порта USB 3.2 Gen 2, 1 x miniDP, 1 x HDMI, 1 x Ethernet, Wi-Fi 7 / Bluetooth, а также комбинированные разъемы 3,5"-miniJack и S/PDIF. Стоимость ноутбука стартует с отметки в $3899.