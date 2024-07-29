Настоящая причина, как оказалось, кроется вовсе не в проблемах с кристаллами

Геймеры всего мира с нетерпением ждут выхода процессоров Ryzen 9000-й серии, так как конкурент, похоже, не стремится исправлять ситуацию с браком, да и прирост производительности не бывает лишним. Ранее планировалось, что новинки выйдут 31 июля, однако что-то пошло не совсем по плану.

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Несанкционированный AMD ранний обзор процессора Ryzen 7 9700X, произведенный блогером под ником BiliBili, показал, что дело вовсе не в проблемах с самими кристаллами, как предсказывали некоторые. Реальная причина задержки гораздо менее серьезная, но все равно требует исправления.

Оказалось, что поступившие в розницу CPU были просто-напросто некорректно промаркированы. Так, Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X получили наименования Ryzen 9 9700X и Ryzen 9 9600X. То есть досадная ошибка всего в одной цифре сказалась на сроках выхода процессоров.

Проблема затронула и коробочные версии Ryzen'ов, где также была допущена оплошность. Все отправленные магазинам экземпляры были отозваны AMD для последующей перемаркировки и возврата обратно. Очевидно, что в мгновение ока это выполнить нельзя, так что старт продаж Ryzen 9000 был перенесен на 15 августа.