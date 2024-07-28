Проблема затрагивает не только топовые процессоры с индексом "K"

По последним данным, проблемы с процессорами Intel носят всеобъемлющий характер и затрагивают гораздо большую часть рынка, чем предполагалось ранее.

Повальный мор CPU на архитектуре Raptor Lake не ограничивается флагманскими моделями с разблокированным множителем и распространяется на популярные 65-ваттные модели без индекса "K", которые также склонны к внезапному выходу из строя.

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Таким образом, любой процессор 13-го и 14-го поколения, начиная с Core i5, может сломаться из-за неустранимой ошибки на близком к аппаратному уровне. Народные Core i5-13400 и Core i5-14400 также входят в этот список, а значит эпидемия отказа "синих" камней действительно принимает угрожающий масштаб.

Живительный патч подоспеет только к середине следующего месяца, а значит еще не один чип поляжет от просчета инженеров Intel. Впрочем, первый не поможет тем, у кого ошибка уже начала проявляться, поскольку это означает начало полной и неисправимой деградации кристалла.

Причиной всему, как, наконец, выяснилось, является завышенное напряжение, прописанное в микрокоде. В итоге, здравым выходом для потерпевших из сложившейся ситуации является замена платформы на AMD, поскольку сгоревшие компоненты невозможно вернуть программным путем, а других CPU у Intel нет. Либо придется потрудиться над заменой процессора с предшествующим этому применением исправления параметров вольтажа.