Еще не вышедший флагманский CPU от "красного лагеря" уступил 2,3% устаревающему Core i9-14900KS

В преддверии выхода процессоров Ryzen 9000-й серии Интернет во всю трубит об огромной вычислительной производительности последних. Однако, судя по свежим тестам, Core 14-го поколения еще рано списывать со счетов.

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На проходящей с 26 по 28 июня выставке China Joy 2024 компания ASUS, как законодатель мод на рынке материнских плат, решила показать всем, на действительно способны новейшие CPU от AMD. Для этого компания взялась сравнить два противоборствующих лагеря в максимальных режимах работы.

В красном углу ринга обосновался Ryzen 9 9950X, соединенный с материнской платой ROG Crosshair X670E GENE, а его оппонентом выступил Core i9-14900KS с неназванной "доской". В Cinebench R23, процессор от "трехбуквенной" смог выжать внушительные 55000 попугаев, при использовании системы азотного охлаждения.

Неплохой результат, однако это все равно на 2,3% меньше, чем у конкурента, вышедшего в прошлом году. Выходит, что супертоповый, распиаренный во всех техно-СМИ, Ryzen 9 9950X на самом деле не тащит, а точнее, тащится позади синего локомотива.

А ведь на носу выход линейки Core Ultra 200, которая, по всей видимости, просто аннигилирует Zen 5. Жаль, что процессоры от AMD так и остались уделом тех, кто не может позволить себе Intel. Ну а фанатов "синего лагеря" можно поздравить с очередной победой любимки.