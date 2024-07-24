Новейший будущий CPU от Intel проверили в бенчмарках и выяснили, на что он способен

Согласно утечке производительности 5,7-гигагерцового предварительного образца Core Ultra 9 285K QS, флагманский CPU новой линейки в однопоточной нагрузке практически не превзойдет Core i9-14900K, вышедший в октябре прошлого года. Таким образом, в повседневных задачах прироста скорости от новых процессоров можно не ждать.

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Источник Jaykihn разместил в сети результаты новинки в популярных синтетических тестах. Так, в Geekbench 5 топовая модель для сокета LGA 1851, работая на частоте 5,7 ГГц, смогла выдать 2455 баллов. Тем временем, 5,8-гигагерцовый Core i9-14900K в том же бенчмарке набирает 2432 балла. То есть получается, что в однопотоке новое поколение обходит старое менее, чем на 1%.

В многопотоке ситуация чуть лучше, о чем говорят цифры, демонстрируемых обоими участниками в Cinebench R23. Core Ultra 9 285K показал результат в 43118 баллов, а его оппонент — 36681. Соответственно, можно наблюдать прирост в 17,5%, что, честно говоря, совсем не впечатляет.

Для примера, разница между одноплатформенными Core i9-12900K и Core i9-14900K в Cinebench R23 превышает 30%. Это почти вдвое выше, чем при переходе с LGA 1700 на LGA 1851. Если добавить сюда экономическую составляющую, то миграция на новый сокет, фактически, не имеет смысла.

В итоге, новые CPU от Intel оказались просто пшиком, а владельцы Core i9-14900K могут не дергаться и сидеть на нем до выхода DDR6. Ну, или перейти на предстоящий Ryzen 9 9950X3D, который, в теории, может предложить куда больший FPS в играх, нежели Core Ultra 9 285K.