Младшая видеокарта пятилетней давности демонстрирует неплохие результаты в современных играх

Наблюдающийся в последние годы застой в индустрии майнинга на GPU привел к резкому снижению стоимости графических ускорителей. И если ранее для запуска игр приходилось тратить несколько МРОТ, то сейчас для этого достаточно примерно 15 000 рублей.

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Например, за эти деньги на рынке все еще можно встретить GeForce GTX 1650. Данная видеокарта, родом из 2019 года, хоть и является бюджетным решением, но все равно способна на многое, даже спустя 5 лет после выхода, благодаря высокопроизводительной архитектуре Turing и памяти GDDR6.

Последние тесты в современных играх показывают, что GeForce GTX 1650 тянет абсолютно все ААА-новинки 2024 года. Например, в свежем дополнении Elden Ring Shadow of the Erdtree она смогла выдать под 50 FPS на высоких настройках графики.

В игровой новинке Ghost of Tsushima частота отрисовки картинки равняется 55 кадрам в секунду. И пусть для получения данного результата пришлось прибегнуть к использованию комбинации технологий FSR 3.1 + FG, это все равно лучше, чем слайдшоу.

В Senua's Saga Hellblade 2, пытавшейся стать самым графонистым тайтлом, GeForce GTX 1650 демонстрирует с FSR 3 и генератором кадров вполне комфортные для геймеров-олдфагов 20 FPS, что на целых 7 FPS выше, чем абсолютный играбельный минимум.

Что касается проектов прошлых лет, таких как Alan Wake 2, Starfield, Cyberpunk 2077, Hitman 3, Hogwarts Legacy и многих других, то они на GeForce GTX 1650 просто летают. А в многопользовательских Counter-Strike 2 и COD Warzone 3 даже минимальный фреймрейт уверенно держится выше отметки в 60 к/с.

В общем и целом, можно сказать, что GeForce GTX 1650 все еще держится бодрячком. И свою стоимость в 6000 рублей на вторичном рынке данная видеокарта отрабатывает на все 100%.



