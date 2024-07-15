До публики не всегда доходят все планируемые к выпуску продукты от NVIDIA

Еще до выхода GeForce RTX 4070 в сети муссировались слухи касательно различных версий данного графического ускорителя. Одной из подобных конфигураций приписывался чип AD104-275 и наличие 10 ГБ GDDR6X. И на самом деле данный вариант действительно существовал и мог пойти в серию, а партнеры NVIDIA даже получали предварительные образцы.

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Источник Harukaze5719 обнаружил на ресурсе Goofish плату от невыпущенной версии GeForce RTX 4070. Последняя несет на себе кристалл AD104-275, который NVIDIA также не производила массово. GPU содержит 7168 CUDA-ядер, 224 TMU и 80 ROP, что на 22% больше, чем у релизной GeForce RTX 4070, и соответствует характеристикам GeForce RTX 4070 Super. Частоты работы AD104-275 также заметно выше, 2355 МГц в базе и 2520 Мгц в турбо-режиме.

А вот подсистема памяти, наоборот, сильно урезана. В наличии всего 10 ГБ GDDR6X и 160-битный интерфейс. На выходе получается 420,2 ГБ/с, против 504,2 в розничных GeForce RTX 4070 и 4070 Super.

Сама печатная плата, как видно по характерному закругленному вырезу в задней части, относится к референсной серии Founders Edition. Можно заметить пять банок GDDR6X, но посадочных мест при этом восемь.

В общем, в очередной раз становится понятно, что NVIDIA готовит множество вариаций своих GPU перед анонсом новой линейки и тасует их с VRAM в соответствии с планируемым рыночным позиционированием, которое в свою очередь зависит от производственных результатов и поведения конкурента.