В связи с тем, что данные чипы вызывают множество сбоев у пользователей в процессе игры

В последнее время на процессорном рынке развернулись настоящие страсти, касающиеся повального выхода из строя Intel Core 13-го и 14-го поколений. Множество людей и организаций из самых разных сфер не могут нормально вести свою деятельность, вследствие бесконечных ошибок CPU от "синего лагеря".

реклама

Задело это в том числе и разработчиков игр. Так, основатель Alderon Games Мэтью Касселлс заявил, что Intel значительно усложнила положение дел в его компании. Геймдевелопер столкнулся с кучей проблем с последними процессорами Core, включая сбои, нестабильную работу и повреждение памяти.

Количество затронутых производственной оплошностью продолжает расти, и теперь в Alderon Games открыто показывают пальцем на корпорацию из Санта-Клары и ее дефектные продукты. "Несмотря на множество выпущенных обновлений микрокода, BIOS и прошивок, проблема так и остается нерешенной", — сказал Касселлс.

В настоящий момент Alderon трудится над многопользовательским выживастиком Path of Titans, в котором геймеры играют за динозавров.

Инструментарий по сбору отчетов показывает, что пользователи, имеющие Core 13-го и 14-го поколений, столкнулись с тысячами сбоев. А серверы игры постоянно падают, требуя частых и долгих перезагрузок.