Новинка придется по душе любителям новых технологий.

Бренд Silkland, специализирующийся на производстве кабелей и аксессуаров, вновь поднял планку технологичности продукции, выпустив USB4 кабель, сертифицированный USB-IF.

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Он превосходно работает со всеми возможными устройствами, имеющими разъемы Thunderbolt 4 / 3 / USB Type-C. 1,2-метровый кабель от Silkland является самым длинным сертифицированным USB4 кабелем. Производитель заявляет полную обратную совместимость со стандартами USB 3.2 Gen 2 и USB 3.2 Gen 2 2x2.

Важной отличительной особенностью представленного экземпляра стало наличие более компактного встроенного цифрового интерфейса. Некоторые громоздкие конструкции могут быть несовместимы с определенным типов устройств, здесь же такой проблемы нет.

Кабель Silkland позволяет копировать 14 часов HD-видео или 25 000 фотографий всего за 1 минуту. Кроме того, доступна быстрая 240-ваттная зарядка (48 В / 5 А), а также обратная совместимость с режимами 180, 140 и 100 Вт согласно стандарту EPR. Плюс ко всему, интегрированный чип E-maker обеспечивает защиту аккумулятора от различных неполадок.

Кроме прочего заявлена поддержка передачи видеосигнала в форматах 8K@60 Гц / 5K@60 Гц / 4K@144 Гц или два по 4K@60 Гц. Также возможно последовательное подключение мониторов по протоколу MST Daisy Chain.