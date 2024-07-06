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Razg0n
Radeon RX 8000-й серии выйдут в начале следующего года, но среди них не будет топовых версий
Компания AMD выпустит новые GPU для будущей линейки видеокарт Radeon в начале 2025 года, но среди них не будет флагманских моделей/

В настоящий момент в AMD кипит работа по созданию двух новых GPU для будущего семейства Radeon RX 8000. Они получат наименования Navi 44 и Navi 48. Ожидается, что старший чип дебютирует на выставке CES, которая пройдет в первой половине января следующего года.

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Пока компания не делала официального заявления насчет новых графических процессоров на архитектуре RDNA4, но попадающие в сеть утечки о них постепенно складываются в общую картину. Следы Navi 44 и Navi 48 уже замечены в открытых драйверах под Linux, так что их выход только вопрос времени.

Предположительно оба GPU будут ориентированы на использование в ПК и мобильных устройствах, однако их точное рыночное позиционирование и характеристики пока остаются загадкой. По данных достоверного источника Kepler, на CES 2025 ожидается довольно заметное присутствие AMD, что будет сопровождаться волной анонсов ноутбуков, оснащенных Radeon RX 8000.

Менее производительный Navi 44 должен появится во втором квартале, как раз к моменту выхода среднебюджетных моделей GeForce RTX 5000. К этому моменту на рынке уже может присутствовать линейка Intel Arc Battlemage. В общем, схватка между всеми тремя лагерями намечается довольно жаркой.

Но, как видно, только в среднем сегменте. К сожалению, в этот раз фанаты AMD, вероятно, останутся без флагманов. Да и вряд ли Intel сможет что-либо противопоставить хотя бы GeForce RTX 5080, не говоря уже о GeForce RTX 5090. Так что, ближайшие несколько лет верхний сектор видеокарт будет еще более плотно оккупирован станом NVIDIA.

#amd #radeon #gpu #видеокарта #navi #rdna4 #rx 8000 #navi 44 #navi 48 #ces 2025
Источник: videocardz.com
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