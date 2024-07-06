Выход игровых приставок от Sony и Microsoft позволил AMD залатать финансовую дыру путем массового выпуска APU Jaguar

Архитектор из подразделения AMD Memory Systems / Interconnect Performance Фил Парк рассказал о том, что AMD смогла избежать банкротства во многом благодаря консолям восьмого поколения. Финансовый кризис 2008 года поставил компанию в невероятно трудное финансовое положение на фоне успеха Intel с Core 2 и Nehalem.

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В 2009 году "красному лагерю" пришлось избавиться от Andreno, продав его Qualcomm. Кроме того, большинству сотрудников временно урезали зарплаты. Еще чуть-чуть и на кладбище мертвых брендов стало бы на одно имя больше, но тут внезапно появился спасательный круг в лице PlayStation 4 и Xbox One.

AMD уже несколько лет разрабатывала новый класс устройств — APU. Данная программа получила название Fusion. К моменту проектирования новых игровых консолей она развилась настолько, что смогла объединить CPU Jaguar, являющийся предшественником Zen, с графическими ядрами GCN второго поколения.

Sony и Microsoft решили применить новый APU в своих девайсах, благодаря его удачной концепции и относительной дешевизне. Последовавшие далее огромные продажи PlayStation 4 и Xbox One помогли AMD реализовать более сотни миллионов Jaguar'ов и позволили ей выбраться из финансовой ямы.

Фил Парк также упомянул важную роль APU Bobcat, вышедшего для рынка портативных устройств. Одно и двухъядерные модели с интегрированный графикой и TDP 18 Вт пользовались большой популярностью, о чем говорят 50 млн проданных экземпляров.