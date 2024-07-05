Компания Minisforum анонсировала свой новый компактный ПК, оснащенный CPU от Intel на свежей архитектуре и множеством современных интерфейсов

Популярность мини-компьютеров набирает обороты за счет выгодного сочетания дизайна, размеров и функциональности, а компании, специализирующиеся на их выпуске, создают все более продвинутые устройства.

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Так, Minisforum решила продвинуть на десктопах мобильную архитектуру Meteor Lake, славящуюся отличным соотношением производительности и энергопотребления. Представленный мини-ПК UH125 Pro, как можно понять из названия, несет на борту Intel Core Ultra 125H. Данный ЦП, имея TDP всего в 28 Вт, обходит Core i5-12400 в однопоточном и многопоточном режимах.

Разумеется, на этом преимущества новинки не заканчиваются. Пользователю доступны расширение ОЗУ DDR5-5600 до 96 ГБ, а также установка SSD в пару слотов M.2 PCI-E 4.0 с общим поддерживаемым объемом в 6 ТБ.

Среди разъемов значатся USB4, HDMI 2.1 и DP 2.0, что позволяет подключить одновременно до четырех 4K-мониторов. Кроме того, присутствуют два порта Ethernet 5G, дающих суммарную пропускную способность проводной сети до 10 ГБит/с. Также есть и Wi-Fi 6E.

Что касается встроенной графики Arc, то ее производительность значительно подросла относительно UHD 770. Теоретически, она способна работать примерно на уровне GeForce GTX 1050 во многих играх.

Впрочем, UH125 Pro может похвастать наличием разъема OCulink с предельной скоростью в 64 Гбит/с. С его помощью к мини-ПК можно подключить мощный графический адаптер, превратив первый в полноценную геймерскую "тачку".

Кроме всего прочего, конструкция UH125 Pro включает в себя продуманную систему охлаждения, снижающую уровень шума. Устройство уже доступно для заказа на сайте производителя за по цене $439 за версию barebone и $639 за вариант с 32 ГБ RAM и 1 ТБ SSD.