Компания Colorful готовится к продажам новых материнских плат на чипсетах H810, B860 и Z890 на территории ЕАЭС, оформляя необходимые документы

На прошедшей выставке Computex 2024 ведущие производители материнских представили свои продукты, но все они основывались флагманском чипсете Z890, который, все же, не является массовым. А основная доля продаж приходится на среднебюджетные и младшие решения.

Компания Colorful в числе первых подсуетилась и прошла сертификацию своих плат, среди которых промелькнули наименования с буквенно-цифровыми обозначениями H810, B860, а также Z890. Это свидетельствует о полной готовности к продажам сертифицированной продукции на рынках, регулируемых правилами Евразийского экономического союза.

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Младший чипсет H810 выполнен в двух версиях, а именно Battle-AX H810M-GHA WiFi и Colorful H810i Smart WiFi. Последний вариант, как и его предшественник на базе H610, изготовлен в форм-факторе Mini-ITX.

Не менее популярная логика B860 представлена моделями iGame B860M Ultra и Ultra Z, а также большим числом вариаций под марками CVN и Battle-AX со своими особенностями, подходящими для различных групп пользователей. Кроме того, в продаже можно будет найти дизайнерские Colorfire B860M-Meow Orange и Meow Purple, ориентированные на эстетов в мире ПК.

Что касается топового чипсета Z890, то он им оснащены модели iGame Z890 Vulcan X, Vulcan W, Flow, Ultra, Neptune и компактная Z890I Gaming WiFi. А линейка CVN включает в себя Ark Frozen WiFi, Gaming Frozen WiFi и Z890M Frozen WiFi в форм-факторе Micro-ATX.