На прошедшей выставке Computex 2024 ведущие производители материнских представили свои продукты, но все они основывались флагманском чипсете Z890, который, все же, не является массовым. А основная доля продаж приходится на среднебюджетные и младшие решения.
Компания Colorful в числе первых подсуетилась и прошла сертификацию своих плат, среди которых промелькнули наименования с буквенно-цифровыми обозначениями H810, B860, а также Z890. Это свидетельствует о полной готовности к продажам сертифицированной продукции на рынках, регулируемых правилами Евразийского экономического союза.
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Младший чипсет H810 выполнен в двух версиях, а именно Battle-AX H810M-GHA WiFi и Colorful H810i Smart WiFi. Последний вариант, как и его предшественник на базе H610, изготовлен в форм-факторе Mini-ITX.
Не менее популярная логика B860 представлена моделями iGame B860M Ultra и Ultra Z, а также большим числом вариаций под марками CVN и Battle-AX со своими особенностями, подходящими для различных групп пользователей. Кроме того, в продаже можно будет найти дизайнерские Colorfire B860M-Meow Orange и Meow Purple, ориентированные на эстетов в мире ПК.
Что касается топового чипсета Z890, то он им оснащены модели iGame Z890 Vulcan X, Vulcan W, Flow, Ultra, Neptune и компактная Z890I Gaming WiFi. А линейка CVN включает в себя Ark Frozen WiFi, Gaming Frozen WiFi и Z890M Frozen WiFi в форм-факторе Micro-ATX.