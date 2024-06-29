Компания Autofull анонсировала игровое кресло, оснащенное новыми функциями, взятыми из мира автомобилей

Не секрет, что современные геймеры избалованы новомодными тенденциями. Например, если ранее обычным делом было сидеть на табуретке или максимум на стуле, то теперь обязательным атрибутом любого игрового ПК стало специализированное игровое кресло.

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Однако данные кресла вследствие использования дешевого дермантина в процессе долгой игровой сессии (особенно в летний период) могли становится липкими, тем самым вызывая у многих раздражение. Поэтому компания Autofull взялась решить проблему, разработав инновационное кресло с контролем температуры.

Нижняя подушка Autofull M6 оснащена двумя встроенными вентиляторами, которые в максимальном режиме способны понизить количество градусов на 56% до 26°C. Таким образом, изматывающий летний зной не станет ограничивающим фактором для повышения скилла в киберспортивных играх.

Одновременно с этим в нижней части кресла также присутствуют нагревательные элементы, повышающие температуру на 67% до 42,2°C , что позволяет комфортно проходить любимые тайтлы даже в суровую зимнюю стужу.

Для лучшего прохождения потоков воздуха в Autofull M6 применяется сверхмягкая перфорированная кожа. Дышащая структура материала снижает накопление тепла и влаги на поверхности кресла, делая микроклимат более способствующим для продолжительных каток.