Клиенты Asetek постепенно отказываются от комплектующих и патентов компании, рассчитывая на собственные силы при создании СЖО

Являясь OEM производителем, компания Asetek не особо известна многим. Однако, до текущего момента, она играла одну из главных ролей в деле охлаждения компонентов ПК, будучи поставщиков деталей для крупных брендов, торгующих в том числе и СЖО. В частности услугами Asetek пользовался такой именитый бренд, как NZXT.

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Asetek — пионер в деле создания СЖО такими, какими мы их знаем сегодня. В начале 2000-х годов фирма оформила на свое имя множество патентов, но к настоящему времени часть из них завершила свое действие, а оставшуюся часть клиенты и конкуренты Astek научились обходить различными методами.

В итоге, та часть рынка, которую сумела подмятьпод себя компания, постепенно начала уползать от неё. Так, в процессе недавнего формирования прогноза заказов от контрагентов было обнаружено, что ожидаемый рост поставок на компоненты СЖО в 2024 году может не осуществиться. Это может привести к значительному падению выручки и прибыльности Astek.

Опрос популярных производителей систем жидкостного охлаждения на Computex 2024 показал, что некоторые из их новейших продуктов действительно не содержат в себе компоненты от Astek, а также не используют какие-либо из её патентов. В результате, датская компания лишилась части лицензионных сборов и заказов на ближайшие месяцы.

Управленческий состав Asetek ожидает сохранения отрицательной тенденции в доходах и в 2025 году, поэтому в срочном порядке готовит план, содержащий инициативы по решению краткосрочных и долгосрочных проблем.