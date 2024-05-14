Horizon Forbidden West и Helldivers 2 на Radeon RX 580 идут вполне бодро.

С введением пошлины на товары из-за рубежа цены на комплектующие, включая графические ускорители, подросли. Однако это обстоятельство не коснулось ставшей поистине народной Radeon RX 580 из-за её смехотворной цены в 50$.

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Со времени дебюта архитектуры Polaris на Computex 2016 прошло без малого 8 лет, что по компьютерным меркам целая вечность. Но инженеры и программисты в AMD не зря едят свой хлеб. Заложенный в "полярисы" потенциал и его планомерное раскрытие с течением времени дали возможность владельцам Radeon RX 470 / 480 / 570 / 580 / 590 и по сей день запускать все более новые и требовательные игры.

Последние тесты в актуальных AAA-проектах показывают, на какие чудеса способна широко распространенная на различных торговых площадках Radeon RX 580. Даже кривые неоптимизированные шедевры более, чем играбельны.

К примеру, в популярной киберспортивной дисциплине Counter-Strike 2 средний FPS достигает немногим менее 200, с запасом перекрывая требования 144 Гц мониторов. А в 3-ем сезоне Call of Duty: Warzone получаем около 75 FPS, чего вполне достаточно для уверенного истребления виртуальных противников.

В легких тайтлах, наподобие Forza Horizon 5, видеокарта с легкостью выдает под сотню кадров. А хиты прошлого, в лице той же GTA V, ожидаемо "пашут" с 100+ FPS.

Популярные новинки игростроя, Horizon Forbidden West и Helldivers 2, уже идут не так бодро, как хотелось бы. Однако результат в 40-45 кадров в секунду можно назвать действительно потрясающим для древнего GPU Polaris 20. Естественно, настройки приходится снижать до минимума, но современные играх они не так кардинально отличаются от высоких.

Радует и стабильно приемлемый фреймрейт редких событий, располагающийся выше отметки в 30 FPS. То есть геймплей не рваный, а довольно-таки ровный.

Единственной игрой, где Radeon RX 580 показывает, что ей пора на пенсию, стала Alan Wake 2. Не помог даже недавний патч с удалением требования аппаратной обработки меш-шейдеров.

Впрочем, олдскульные геймеры, которых не удивишь пикселизованной картинкой, при желании без проблем пройдут шедевр от финских разработчиков. 480 точек по вертикали и минималки с FSR2 — это ерунда. Главное, есть комфортные 15-18 FPS.



По итогу Radeon RX 580 подтвердила свой статус легенды и показала, что есть еще порох в пороховницах. На данный момент "рыксы" являются лучшим выбором для сборки ультрабюджетного игрового ПК благодаря сравнительно низкой цене и огромному огромному ассортименту предложений на вторичном рынке.