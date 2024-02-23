Он затронул не только простых абонентов, но и множество специальных служб

В четверг утром множество абонентов компании AT&T, по совместительству крупнейшего телекоммуникационного оператора США, сообщили, что они испытывают серьезные проблемы с обслуживанием мобильной связи.

На форумы компании, Reddit и другие социальных медиа мгновенно хлынул поток жалоб с выражением разочарования в её работе. Проблема имеет широкое распространение и коснулась граждан по всей территории страны.

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Пользователи сообщают, что голосовая связь и передача данных через мобильную сеть не работают, а у некоторых возникают сложности с дозвоном на номер экстренной службы 911. Ситуация побудила AT&T признать проблему.

Компания оценила важность оставаться на связи и заявила, что работы над скорейшим восстановлением облуживания пострадавших клиентов уже производятся. Узнать подробности в своем регионе они могут воспользовавшись специально созданной страницей на портале оператора.

AT&T не спешила признавать сбой , опубликовав сообщение на официальных ресурсах лишь спустя нескольких часов. Стало известно, что работники оперативных служб, включая полицейских, пожарных и медиков, также испытывают проблемы с подключением к специально созданной для них сети FirstNet. В настоящий момент компания рекомендует клиентам, которых затронула проблема, осуществлять звонки по Wi-Fi, в случае, когда это возможно.