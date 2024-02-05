И, в целом, являются залогом бесперебойной работы оборудования

Компания AMD запустила производство национального блюда Guai Guai в брендированных упаковках. Внутри зеленых пакетиков находится воздушная кукуруза со сливочно-кокосовым вкусом. Вес изделия составляет 52 г, а стоимость равна 25 тайваньских долларов или 0,8 доллара США. Также существуют желтые разновидности со вкусом "смесь из пяти китайских специй" и пряная красная.

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Среди ингредиентов Guai Guai значатся: кукуруза, сахар, сливки, кокосовая пудра, сухое цельное молоко, сухая сыворотка, кокосовое масло, соль и карбонат кальция. Конкретно версию от "красного лагеря" можно заказать онлайн на торговой площадке, в то время как обычные варианты широко доступны в оффлайн-магазинах повседневного спроса.

Множество высокотехнологичных компаний выпускают свои вариации блюда Guai Guai. Среди них присутствуют такие гиганты, как TSMC и Microsoft. Причинами, побудившими их на это, стало широко распространенное суеверие.

Считается, что будучи талисманом Guai Guai приносит удачу, способствуя повышению надежности работы оборудования. Данные закуски стали привычным явлением в в полицейских участках, мастерских, больницах, театрах и различных правительственных учреждениях Тайваня.

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На обратной стороне упаковки можно заметить надпись со смиренной просьбой божества Дзинь Шуна одарить просящего зеленым светом для продолжения своего пути. Возможно, это действительно работает, учитывая то, как много пользователей ПК кладут Guai Guai рядом со своими ПК и комплектующими.