При одинаковом количестве VRAM

Геймеры всего мира с нетерпением ожидают выхода GeForce RTX 4070 Ti SUPER, который должен состояться уже через несколько дней. И неспроста, поскольку данная модель должна стать, пожалуй, лучшей среди всей линейки GeForce RTX 4000, включая флагманскую GeForce RTX 4090, ставшую довольно дорогой.

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В настоящий момент ведущие техно-блогеры мира тестируют предоставленные им экземпляры GeForce RTX 4070 Ti SUPER, чтобы 23 января выкатить готовые материалы с подробным обзором производительности новинки. Неудивительно, что данное обстоятельство сопровождается утечками касательно скоростных характеристик графического ускорителя.

В этот раз в сеть попали результаты тестирования GeForce RTX 4070 Ti SUPER в популярном бенчмарке 3DMark и сравнения ёё с другими видеоадаптерами. По итогу оказалось, что первая в среднем на 8% быстрее GeForce RTX 4070 Ti и всего на 15% медленнее GeForce RTX 4080.

Таким образом, GeForce RTX 4070 Ti SUPER становится новым фаворитом по соотношению "цена / производительность" не только среди "зеленых" видеокарт, а вообще на рынке, вплоть до осени этого года, когда появится линейка GeForce RTX 5000.

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Высокоскоростной GPU, справляющийся с "лучами", приличный объем памяти в 16 ГБ, поддержка технологий NVIDIA и относительно низкая цена делают новинку фактически, непобедимой, если стоит задача выбрать максимально сбалансированное решение в верхнем сегменте.